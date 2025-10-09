Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Remo x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

Times se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Baenão, em Belém do Pará, às 21h35 (de Barasília), pela rodada 31 da Série B do Brasileiro
Remo e Athletico-PR se enfrentam, nesta quinta-feira (9). A bola rola no Baenão, em Belém do Pará, às 21h35 (de Barasília), pela rodada 31 da Série B do Campeonato Brasileiro. Os Azulinos estão no meio da tabela, enquanto o Furacão fará o possível e o impossível para entrar no G4 da competição, zona que garante o acesso à elite do futebol brasileiro.

A Voz do Esporte não se resume à Primeira Divisão e acompanha, ao vivo, a partir de 20h05, as emoções do embate. Ricardo Froede assume a bronca na narração. Ele pediu o suporte de dois craques e foi logo atendido: o comentarista Diogo Martin e o intrépido repórter Will Ferreira completam a equipe de transmissão.

