Publicação de Yuri Lima chama atenção de internautas após término com Iza: “Machucado”

Ex-jogador de futebol e cantora terminaram relação de quase dois anos recentemente; Eles são pais de Nala, que completa 1 ano dia 13 de outubro / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Yuri Lima, usou as redes sociais na quarta-feira (8), para fazer uma publicação enigmática um dia após a confirmação do término com a cantora Iza. Em um vídeo, em que Yuri aparece treinando, o emoji e a trilha sonora escolhidas chamaram atenção dos seguidores. Como legenda, ele colocou um cérebro e uma ampulheta. A música que acompanhava a publicação era “Redemption”, do cantor Kidwild. A letra da música, portanto, é sobre superação e dor emocional.

“Nessa vida, eu preciso ficar rico, não posso ficar quebrado. Eu pedia favores e todo mundo me dizia não. Espera até a maré virar, vamos ver quem fica ou vai. Não quero ficar de fora, preciso de alguém que me mantenha em casa. “Eu sorrio por fora, mas por dentro, tô machucado. Eles só veem os resultados, a dor, não sabem nem a metade. […] Ainda ando com Deus, mas lutando contra demônios, não posso deixá-los”, diz a letra da música em momentos distintos. Iza e Yuri Lima Yuri Lima e Iza começaram a relação no início de 2023. No entanto, no ano passado, quando a cantora estava grávida de Nala, filha do agora ex-casal, a cantora usou as redes sociais para revelar uma traição e anunciar o fim da relação com o pai da sua filha. No entanto, após dois meses, ela optou por retomar o relacionamento. Na época, ambas as decisões tiveram alta repercussão na internet. Aliás, para manter a relação, Yuri chegou a abandonar sua carreira de jogador.