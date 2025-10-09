Presidente da Federação Gaúcha assumirá cargo na Fifa

Presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman foi nomeado para o cargo da Câmara de Status de Jogadores. Dessa forma, o dirigente vai tratar de decisões e disputas relacionadas ao futebol e aplicações de regulações da entidade. Em paralelo a isso, ele segue à frente da entidade que preside há cinco anos.

Desde o início da nova gestão, comandada por Samir Xaud, a CBF iniciou um movimento de reaproximação com a Fifa. No evento da divulgação do novo calendário do futebol brasileiro para 2026, o presidente da entidade ressaltou que uma das suas missões seria “reconstruir pontes” e ampliar o diálogo com a entidade máxima e a Conmebol.