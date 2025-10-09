Paraguaios são impedidos de usar camisa de seleção e geram polêmica no Allianz

Caso aconteceu com estudantes que faziam uma visita fechada pelo estádio e causou mudanças no protocolos para visitantes / Crédito: Jogada 10

Um vídeo com um grupo de paraguaios no Allianz Parque causou polêmica nas redes sociais. Alunos do Centro de Capacitación Técnica de Fernando de La Mora realizavam uma visita ao estádio e não puderam usar a camisa da sua seleção na casa do Palmeiras. O caso, que aconteceu na última segunda-feira (06), fez com que houvesse uma mudança no protocolo do tour. Os alunos haviam agendado um tour fechado pelo Allianz e foram com camisas da seleção paraguaia. De acordo com a WTorre, que administra o estádio, o grupo recebeu a informação de que não poderia realizar a visita com a camisa da Albirroja. O antigo protocolo não permitia que os visitantes usassem outros uniformes esportivos além do Palmeiras.

A empresa informou que os paraguaios tiveram a possibilidade de usar a camisa do tour, mas preferiram usar as suas do lado avesso. Em vídeos gravados pelos estudantes, os paraguaios mandavam mensagens aos seus compatriotas que atuam pelo Alviverde. Assim que soube do caso, o Palmeiras entrou em contato com a WTorre para cobrar explicações. A partir disso, houve uma revisão do protocolo de visita ao estádio e agora serão permitidos visitantes com camisas de seleções e clubes estrangeiros. Confira a nota da WTorre, que administra o Allianz Parque Na última segunda-feira (6), um grupo com cerca de 45 paraguaios realizou um tour no Allianz Parque. O trajeto ocorreu de maneira cordial, respeitosa e sem qualquer tipo de problema envolvendo os visitantes. O Allianz Parque possui um acordo com o Palmeiras de que nenhum visitante pode usar vestimentas de qualquer outra entidade esportiva, seja clube ou seleção nacional, o que é avisado com antecedência para todos os grupos que são recebidos na arena.

Houve a sugestão para que os visitantes utilizassem uma camiseta disponibilizada pela equipe do tour. Entretanto, os visitantes solicitaram que seguissem com os uniformes do avesso. Diante deste episódio, os protocolos foram revistos e a utilização de camisas de clubes de futebol estrangeiros e de seleções passarão a ser permitidas durante a realização do tour. Em 2025, o Allianz Parque já recebeu quase 2 milhões de pessoas com gentileza e civilidade e está de portas abertas para receber todos os fãs que desejam visitar a arena multiuso mais moderna da América Latina.