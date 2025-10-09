Multado após expulsão, Wallace Yan, do Flamengo, inicia trabalho com coach mental

Multado após expulsão, Wallace Yan, do Flamengo, inicia trabalho com coach mentalJogador rubro-negro iniciou acompanhamento com profissional Cleiton Carvalho, que ajudou Luiz Henrique, ex-Botafogo, em 2024
O atacante Wallace Yan, do Flamengo, começou na última quarta-feira (8/10) um trabalho de acompanhamento com o coach mental Cleiton Carvalho, que ajudou o ex-ponta do Botafogo, Luiz Henrique, em 2024. A opção se deu após sua expulsão contra o Bahia, no último domingo (5/10), em derrota do Fla por 1 a 0 pelo Brasileirão.
Segundo informações do jornalista Julio Miguel Neto, o jogador de 20 anos iniciou o acompanhamento com o profissional. Carvalho, aliás, tem trabalhos reconhecidos na carreira, como com Luiz Henrique, hoje no Zenit (RUS) e na Seleção Brasileira.
Yan, afinal, recebeu multa por parte do Flamengo pela má conduta no jogo contra o Bahia. Na ocasião, ele entrou aos 23′ da etapa final, quando o Fla já perdia por 1 a 0 e contava com um a menos por conta da expulsão de Danilo, ainda aos 13′ do primeiro tempo. No entanto, sete minutos após entrar, recebeu o primeiro amarelo. Três minutos depois, o segundo, indo para o chuveiro mais cedo.
Por se tratar de um caso reincidente de má conduta, a direção optou, então, por seguir seu código interno e aplicar a multa com advertência ao jogador. Agora, o foco de Wallace Yan é melhorar a parte mental, visando equilibrar as emoções e render mais em campo.
Wallace Yan tem bons números pelo Flamengo
Ele já tem 27 partidas na atual temporada pelo time profissional do Flamengo, marcando sete gols e contribuindo com quatro assistências. Antes do jogo contra o Bahia, ele já não entrava em campo há cinco partidas. Sua última participação em gol foi em 24 de julho, aliás. Foi quando deu assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileirão. Yan estreou profissionalmente em 2024 pelo Rubro-Negro e ganhou destaque ao marcar na vitória contra o Chelsea, no Mundial de Clubes da Fifa.