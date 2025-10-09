Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Multado após expulsão, Wallace Yan, do Flamengo, inicia trabalho com coach mental

Jogador rubro-negro iniciou acompanhamento com profissional Cleiton Carvalho, que ajudou Luiz Henrique, ex-Botafogo, em 2024
O atacante Wallace Yan, do Flamengo, começou na última quarta-feira (8/10) um trabalho de acompanhamento com o coach mental Cleiton Carvalho, que ajudou o ex-ponta do Botafogo, Luiz Henrique, em 2024. A opção se deu após sua expulsão contra o Bahia, no último domingo (5/10), em derrota do Fla por 1 a 0 pelo Brasileirão.

Segundo informações do jornalista Julio Miguel Neto, o jogador de 20 anos iniciou o acompanhamento com o profissional. Carvalho, aliás, tem trabalhos reconhecidos na carreira, como com Luiz Henrique, hoje no Zenit (RUS) e na Seleção Brasileira.

LEIA MAIS: Bap acredita na renovação de Filipe Luís: “Se depender do Flamengo, ele fica”

Yan, afinal, recebeu multa por parte do Flamengo pela má conduta no jogo contra o Bahia. Na ocasião, ele entrou aos 23′ da etapa final, quando o Fla já perdia por 1 a 0 e contava com um a menos por conta da expulsão de Danilo, ainda aos 13′ do primeiro tempo. No entanto, sete minutos após entrar, recebeu o primeiro amarelo. Três minutos depois, o segundo, indo para o chuveiro mais cedo.

Por se tratar de um caso reincidente de má conduta, a direção optou, então, por seguir seu código interno e aplicar a multa com advertência ao jogador. Agora, o foco de Wallace Yan é melhorar a parte mental, visando equilibrar as emoções e render mais em campo.

Wallace Yan tem bons números pelo Flamengo

Ele já tem 27 partidas na atual temporada pelo time profissional do Flamengo, marcando sete gols e contribuindo com quatro assistências. Antes do jogo contra o Bahia, ele já não entrava em campo há cinco partidas. Sua última participação em gol foi em 24 de julho, aliás. Foi quando deu assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileirão. Yan estreou profissionalmente em 2024 pelo Rubro-Negro e ganhou destaque ao marcar na vitória contra o Chelsea, no Mundial de Clubes da Fifa.

