Mbappé elogia Vini Jr e destaca boa relação no Real Madrid

Atacante francês diz que dupla é alvo constante de comentários, mas reforça foco em conquistar títulos com o clube merengue

Kylian Mbappé falou sobre sua convivência com Vini Jr em entrevista a Jorge Valdano, da Movistar Plus, durante o período de treinos da seleção francesa nesta Data Fifa de outubro. O atacante do Real Madrid destacou a boa relação com o companheiro de equipe e elogiou sua evolução.

“Dois jogadores tão conhecidos no mesmo time geram muita atenção e manchetes. Tenho uma ótima relação com o Vini. Neste ano, nos conhecemos melhor e ele está jogando em altíssimo nível. Além de craque, é uma pessoa incrível”, afirmou Mbappé.

Além disso, o francês também reconheceu o peso da dupla dentro e fora de campo, ressaltando que a parceria tem um objetivo claro.

“As pessoas falam de nós o tempo todo, por qualquer motivo, mas o que realmente importa é o que fazemos pelo Real Madrid. Queremos ajudar o clube a conquistar títulos, e para isso precisamos estar no nosso melhor e contribuir com o grupo”, explicou.