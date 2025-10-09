Mayke fica fora de treino do Santos, mas não preocupa para clássico

Lateral-direito foi poupado da última partida do Peixe e deve retornar contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro

O lateral-direito Mayke desfalcou o treino do Santos nesta quinta-feira (9). O atleta, que não encarou o Ceará no último domingo por causa de uma inflamação no joelho direito, fez atividades internas no CT Rei Pelé.

A comissão técnica do Peixe espera que o jogador participe das atividades desta sexta-feira, quando o elenco santista treinará em dois períodos.

Dessa maneira, Mayke não preocupa para o clássico diante do Corinthians, que ocorre na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma atividade física e depois um treino de finalização, que vem sendo um dos problemas do Santos nas últimas rodadas. Além disso, o treinador comandou uma atividade tática.