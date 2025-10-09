Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mayke fica fora de treino do Santos, mas não preocupa para clássico

Lateral-direito foi poupado da última partida do Peixe e deve retornar contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro
O lateral-direito Mayke desfalcou o treino do Santos nesta quinta-feira (9). O atleta, que não encarou o Ceará no último domingo por causa de uma inflamação no joelho direito, fez atividades internas no CT Rei Pelé.

A comissão técnica do Peixe espera que o jogador participe das atividades desta sexta-feira, quando o elenco santista treinará em dois períodos.

Dessa maneira, Mayke não preocupa para o clássico diante do Corinthians, que ocorre na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: CBF remarca Sport x Flamengo e Santos x Palmeiras para Data Fifa

Nesta quinta, o técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu uma atividade física e depois um treino de finalização, que vem sendo um dos problemas do Santos nas últimas rodadas. Além disso, o treinador comandou uma atividade tática.

Uma novidade para o clássico diante do Timão pode ser Victor Hugo. O meia está recuperado de lesão na coxa direita e segue em transição física para o gramado. Assim, tem chances de constar na relação para o próximo jogo.

Neymar e outros desfalques no Santos

Por outro lado, Neymar não atuará contra o Corinthians. O camisa 10 segue em recuperação de lesão na coxa direita e só deve voltar em novembro. Ele tem realizado atividades no CT Rei Pelé e em casa para acelerar o tratamento.

Contudo, Neymar não é o único desfalque para o clássico. Vojvoda não poderá contar com o centroavante Tiquinho Soares, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Já Alexis Duarte está com a seleção do Paraguai para amistosos contra Japão e Coreia do Sul, ambos na Ásia.

Dessa maneira, Vojvoda deve mandar o seguinte time do Santos a campo: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

