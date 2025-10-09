Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Martinelli iguala melhor marca de participações em gols pelo Fluminense

Volante se consolida como peça crucial no time tricolor em temporada que quebra recordes pelo clube que o formou; veja números
A derrota para o Mirassol na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, não foi só de notícias negativas para o Fluminense. Cria de Xerém, Martinelli atingiu mais uma marca positiva com a camisa tricolor: ele vive fase mais artilheira e ainda igualou a sua melhor marca de participações em gols pela equipe carioca.

O camisa 8 está em seu ano mais artilheiro. Diante do Mirassol, ele balançou as redes pela quinta vez em 51 jogos em 2025. Até então, seu recorde havia sido em 2020 e 2023, com três gols. Além disso, Martinelli igualou sua melhor marca de participações em gols em uma só temporada. Em 2025, ele soma oito, com cinco gols e três assistências.

O volante, assim, precisa de apenas mais uma participação na reta final do ano para superar 2022, quando também somou oito contribuições, com dois gols e seis assistências.

Toda essa evolução dentro de campo tem explicação. Martinelli focou em sua parte física e ainda tem uma equipe de análise de desempenho particular. O trabalho, aliás, envolve observação de questões técnicas que ele pode melhorar na sua posição e também dos adversários que terá pela frente.

Martinelli soma 282 partidas pelo Fluminense. Agora, o Tricolor busca retomar o caminho das vitórias em jogo diante do Juventude, no dia 19 de outubro, uma quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe de Zubeldía mira chegar à Libertadores.

Mais um recorde?

Durante a atual temporada, Martinelli tornou-se a cria de Xerém com mais partidas como profissional na história do Fluminense. Além dessa, o volante pode ser a cria de Xerém com mais jogos em Campeonatos Brasileiros. São 157 no total, quatro atrás do líder, o goleiro Fernando Henrique.

