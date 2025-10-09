Martinelli iguala melhor marca de participações em gols pelo Fluminense

Volante se consolida como peça crucial no time tricolor em temporada que quebra recordes pelo clube que o formou; veja números

O camisa 8 está em seu ano mais artilheiro. Diante do Mirassol, ele balançou as redes pela quinta vez em 51 jogos em 2025. Até então, seu recorde havia sido em 2020 e 2023, com três gols. Além disso, Martinelli igualou sua melhor marca de participações em gols em uma só temporada. Em 2025, ele soma oito, com cinco gols e três assistências.

A derrota para o Mirassol na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, não foi só de notícias negativas para o Fluminense . Cria de Xerém, Martinelli atingiu mais uma marca positiva com a camisa tricolor: ele vive fase mais artilheira e ainda igualou a sua melhor marca de participações em gols pela equipe carioca.

O volante, assim, precisa de apenas mais uma participação na reta final do ano para superar 2022, quando também somou oito contribuições, com dois gols e seis assistências.

Toda essa evolução dentro de campo tem explicação. Martinelli focou em sua parte física e ainda tem uma equipe de análise de desempenho particular. O trabalho, aliás, envolve observação de questões técnicas que ele pode melhorar na sua posição e também dos adversários que terá pela frente.

Martinelli soma 282 partidas pelo Fluminense. Agora, o Tricolor busca retomar o caminho das vitórias em jogo diante do Juventude, no dia 19 de outubro, uma quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe de Zubeldía mira chegar à Libertadores.

Mais um recorde?

Durante a atual temporada, Martinelli tornou-se a cria de Xerém com mais partidas como profissional na história do Fluminense. Além dessa, o volante pode ser a cria de Xerém com mais jogos em Campeonatos Brasileiros. São 157 no total, quatro atrás do líder, o goleiro Fernando Henrique.