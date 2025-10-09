Lesionados participam de treino e ficam perto de voltar ao Grêmio

Cinco jogadores que estavam entregues ao departamento médico treinam no CT Luiz Carvalho e animam comissão técnica

O Grêmio teve uma boa notícia no treino desta quinta-feira (9). O técnico Mano Menezes contou com a presença de Marcos Rocha, Cuéllar, Monsalve, Cristian Olivera e Carlos Vinícius, que estavam afastados por lesão e estão em fase final de recuperação.

Quem ainda segue com restrições é Tiago Volpi, ainda intercalando trabalhos na academia e fisioterapia para tratar um edema muscular em uma das coxas. Exceto o goleiro, os demais atletas podem aparecer no jogo-treino diante do Brasil de Pelotas, às 11h (de Brasília) do próximo sábado (11), na Arena.

No entanto, a comissão técnica adota precaução com o retorno dos jogadores, que serão reavaliados até o fim da semana. A expectativa é poder contar com todos eles na próxima quinta-feira (16), quando o Grêmio recebe, na Arena, o São Paulo, às 19h (de Brasília).

Por outro lado, o Grêmio segue sem Erick Noriega e Aravena, convocados pelas seleções do Peru e Chile, respectivamente.