Keno passará por avaliação no Rio após sair com dores em jogo do Fluminense

O atacante Keno passará por avaliação do departamento médico do Fluminense no retorno ao Rio de Janeiro. O jogador, afinal, deixou a partida no intervalo, dando lugar a Soteldo, após sentir dores no tornozelo. Ele iniciou o duelo como titular no lugar de Kevin Serna, que está com a seleção da Colômbia. Além disso, vem ganhando espaço com o técnico Zubeldía.

“Keno no primeiro tempo pediu substituição e por isso nós tiramos. Ele foi titular porque é um jogador que eu confio, que é importante, é uma opção importante que a equipe pode ter diante da ausência do Serna. Keno é um jogador ofensivo, que contribui com a equipe, mas no primeiro tempo pediu substituição. Como você disse, foi um golpe no tornozelo, então tive que tirá-lo”, disse Zubeldía na coletiva.