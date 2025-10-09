Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Keno passará por avaliação no Rio após sair com dores em jogo do Fluminense

Atacante saiu no intervalo com incômodo no tornozelo direito na derrota do Tricolor para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro
O atacante Keno passará por avaliação do departamento médico do Fluminense no retorno ao Rio de Janeiro. O jogador, afinal, deixou a partida no intervalo, dando lugar a Soteldo, após sentir dores no tornozelo. Ele iniciou o duelo como titular no lugar de Kevin Serna, que está com a seleção da Colômbia. Além disso, vem ganhando espaço com o técnico Zubeldía.

“Keno no primeiro tempo pediu substituição e por isso nós tiramos. Ele foi titular porque é um jogador que eu confio, que é importante, é uma opção importante que a equipe pode ter diante da ausência do Serna. Keno é um jogador ofensivo, que contribui com a equipe, mas no primeiro tempo pediu substituição. Como você disse, foi um golpe no tornozelo, então tive que tirá-lo”, disse Zubeldía na coletiva.

O camisa 11 entrou em campo nos minutos finais da partida contra o Atlético-MG, sob o comando de Zubeldía. No primeiro lance, ele marcou o terceiro gol tricolor e ganhou pontos com o treinador. Assim, ele foi o escolhido para substituir Serna, que está defendendo a Colômbia.

Agora, o Fluminense já foca na partida contra o Juventude, na próxima quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Serna já estará à disposição de Zubeldía e deve retornar à equipe. Se for detectada lesão no tornozelo de Keno, Soteldo torna-se o substituto imediato do colombiano.

