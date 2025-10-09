Inglaterra tem início avassalador e vence o País de Gales em amistoso

Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka marcam e decidem partida para os ingleses ainda no primeiro tempo, em Wembley / Crédito: Jogada 10

Com certa facilidade, a Inglaterra foi dominante do início ao fim e venceu o País de Gales por 3 a 0, nesta quinta-feira (9), em amistoso, em Wembley, Londres. Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka marcaram os gols da vitória inglesa nos 20 minutos iniciais de jogo. Assim, os ingleses administraram o resultado na maior parte do jogo e poderia ter ampliado o marcador. Do outro lado, os Dragões sentiram os gols tão rápidos e não conseguiram reação. Agora, as seleções focam as atenções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Jogo A Inglaterra dominou a partida do início ao fim. Logos aos três minutos, após cabeceio de Stones em jogada de escanteio, Guéhi não deixou a bola sair e rolou para Rogers, que finalizou de primeira, abrindo o placar. Pouco depois, Watkins aproveitou bom cruzamento de Rogers e empurrou para o fundo da rede. Valorizando a posse de bola, os ingleses chegaram ao terceiro gol. Acionado no lado direito da área, Saka ajeitou para a canhota e chutou colocado, acertando o ângulo da meta rival. Um golaço. Depois disso, País de Gales melhorou a sua marcação, mas ainda não conseguiu levar perigo no ataque. Aos 39, Watkins tem chance de ouro de transformar a vitória em goleada ao receber cruzamento rasteiro de Anderson. Contudo, mesmo praticamente embaixo do travessão, o atacante finalizou para fora.