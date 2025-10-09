Incêndio destrói parte da mansão de Vini Jr. na Espanha, mas não deixa feridos; saiba mais

Atacante do Real Madrid está com a delegação brasileira na Coreia do Sul para o primeiro amistoso da Data Fifa de outubro / Crédito: Jogada 10

A residência do atacante Vini Jr. sofreu um princípio de incêndio de origem elétrica na manhã desta quinta-feira (09), na região de La Moraleja, em Alcobendas. O fogo se alastrou por dois andares e deixou o porão da mansão completamente destruído, mas, apesar do susto, não houve feridos nem registro de intoxicações. O incêndio teve início por volta das 11h (horário local) e, ainda de acordo com o canal espanhol ‘Telemadrid’, começou no teto falso da sauna — no subsolo do imóvel. De origem elétrica, o incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Comunitários e da polícia local.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local minutos após o início do incêndio e conseguiu controlar a situação antes que o fogo atingisse outros pontos estruturais da casa. Segundo fontes locais, a presença prévia da polícia no local também contribuiu para agilizar os trabalhos. Às 12h, toda área já tinha passado por evacuação pelas autoridades, conforme protocolos de segurança locais. Vini Jr. não estava na residência O atacante está com a Seleção Brasileira na Coreia do Sul para o primeiro amistoso desta Data Fifa de outubro. Inclusive, ele deverá iniciar o duelo desta sexta-feira (10), marcado para as 08h (de Brasília), entre os titulares em Seul. A ausência do jogador impediu qualquer envolvimento direto no episódio, e nenhum dos moradores ou funcionários da casa sofreu ferimentos. #ÚLTIMAHORA El futbolista no se encontraba en su vivienda en el momento del sucesohttps://t.co/MlDzxxppIO

— Telemadrid (@telemadrid) October 9, 2025 Ambiente virou fundo de fofoca Tida como ponto inicial do incêndio, a sauna elétrica esteve entre os focos das fofocas do affair do astro com Virginia Fonseca. A influenciadora chegou a publicar mais de uma imagem ao lado de amigas no espaço há cerca de cinco dias, quando passou um período hospedada na mansão do atleta merengue.