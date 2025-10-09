Ibrahimovic diz que vai torcer pelo Brasil na Copa por causa de Ancelotti: “Tudo que toca vira mágico”Ex-jogador sueco, de 44 anos, teve o o italiano como comandante quando defendeu as cores do o Paris Saint-Germain, entre 2012 e 2013
Com declarações emblemáticas e qualidade dentro de campo, o sueco Zlatan Ibrahimovic continua a surpreender mesmo após pendurar as chuteiras. Afinal, o ex-jogador, de 44 anos, afirmou, nesta quarta-feira (8), na reunião da Associação de Clubes Europeus, que vai torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. A torcida tem um motivo específico: a presença do técnico Carlo Ancelotti.
“Espero que o Brasil ganhe. Vou torcer pelo Brasil por causa do meu amigo Ancelotti. Eu lhe desejo o melhor, porque tudo que ele toca se converte em algo mágico”, disse, durante o evento realizado em Roma.
Vale lembrar que o atacante teve o italiano como treinador por apenas uma temporada, no Paris Saint-Germain, entre 2012 e 2013. Na entrevista, Ibra fez questão de relembrar os grandes comandantes que teve ao longo da carreira.
“Eu tive treinadores como (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Esses quatro são o futebol e, à sua maneira, conseguiram mudar o jogo”, frisou.
Maior artilheiro da história da seleção sueca, com 62 gols, o ex-jogador disputou as Copas do Mundo de 2002 (Coreia do Sul e Japão) e 2006 (Alemanha), mas seu país não se classificou para os dois Mundiais seguintes (África do Sul-2010 e Brasil-2014).
Por fim, a Suécia ocupa, no momento, o terceiro lugar no Grupo B das Eliminatórias para a Copa de 2026, com um ponto em duas partidas. Nesta sexta-feira (10), a seleção mede forças com a líder Suíça, em Solna, pela terceira rodada. Em seguida, na segunda (13), jogará novamente em casa, contra o Kosovo, em Gotemburgo.
