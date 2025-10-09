Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibrahimovic diz que vai torcer pelo Brasil na Copa por causa de Ancelotti: “Tudo que toca vira mágico”

Ex-jogador sueco, de 44 anos, teve o o italiano como comandante quando defendeu as cores do o Paris Saint-Germain, entre 2012 e 2013
Com declarações emblemáticas e qualidade dentro de campo, o sueco Zlatan Ibrahimovic continua a surpreender mesmo após pendurar as chuteiras. Afinal, o ex-jogador, de 44 anos, afirmou, nesta quarta-feira (8), na reunião da Associação de Clubes Europeus, que vai torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. A torcida tem um motivo específico: a presença do técnico Carlo Ancelotti.

“Espero que o Brasil ganhe. Vou torcer pelo Brasil por causa do meu amigo Ancelotti. Eu lhe desejo o melhor, porque tudo que ele toca se converte em algo mágico”, disse, durante o evento realizado em Roma.

Vale lembrar que o atacante teve o italiano como treinador por apenas uma temporada, no Paris Saint-Germain, entre 2012 e 2013. Na entrevista, Ibra fez questão de relembrar os grandes comandantes que teve ao longo da carreira.

“Eu tive treinadores como (Fabio) Capello, (José) Mourinho, (Pep) Guardiola e Ancelotti. Esses quatro são o futebol e, à sua maneira, conseguiram mudar o jogo”, frisou.

Maior artilheiro da história da seleção sueca, com 62 gols, o ex-jogador disputou as Copas do Mundo de 2002 (Coreia do Sul e Japão) e 2006 (Alemanha), mas seu país não se classificou para os dois Mundiais seguintes (África do Sul-2010 e Brasil-2014).

Por fim, a Suécia ocupa, no momento, o terceiro lugar no Grupo B das Eliminatórias para a Copa de 2026, com um ponto em duas partidas. Nesta sexta-feira (10), a seleção mede forças com a líder Suíça, em Solna, pela terceira rodada. Em seguida, na segunda (13), jogará novamente em casa, contra o Kosovo, em Gotemburgo.

