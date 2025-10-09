Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio vive expectativa por avanço em recuperação de Braithwaite

Jogador adotou até nova dieta para auxiliar no pós-operatório
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O Grêmio tem esperança em contar com Braithwaite antes do previsto. Afinal, o atacante dinamarquês sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, em setembro, e está fora da temporada. Contudo, o Tricolor vive a expectativa por um avanço na recuperação para contar com o jogador já no início de 2026.

Braithwaite adotou uma nova dieta anti-inflamatória para auxiliar no pós-operatório. Além disso, ele tem realizado exercícios leves. Por enquanto, a previsão é que ele fique à disposição somente em abril de 2026. Contudo, ele pode voltar antes do previsto, caso o trabalho de recuperação do atleta funcione.

Nas últimas semanas, Braithwaite cortou laticínios, carnes vermelhas e tem focado a alimentação em carnes magras, vegetais e frutas. O dinamarquês segue com a perna engessada e se movimenta com o auxílio de muletas, mas tem feito exercícios para fortalecer outras partes do corpo, como membros superiores.

Sem Braithwaite, sua principal referência técnica, o Grêmio segue na luta contra o rebaixamento. O Tricolor conseguiu se afastar do Z4 antes da Data Fifa e, por ora, ocupa a 14ª colocação, com 33 pontos (oito à frente da zona). O próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 16, às 19h (de Brasília), na Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Tags

Grêmio

