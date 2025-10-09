Grêmio vive expectativa por avanço em recuperação de Braithwaite

O Grêmio tem esperança em contar com Braithwaite antes do previsto. Afinal, o atacante dinamarquês sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, em setembro, e está fora da temporada. Contudo, o Tricolor vive a expectativa por um avanço na recuperação para contar com o jogador já no início de 2026.

Braithwaite adotou uma nova dieta anti-inflamatória para auxiliar no pós-operatório. Além disso, ele tem realizado exercícios leves. Por enquanto, a previsão é que ele fique à disposição somente em abril de 2026. Contudo, ele pode voltar antes do previsto, caso o trabalho de recuperação do atleta funcione.