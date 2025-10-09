França x Azerbaijão: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

França e Azerbaijão se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, no Parque dos Príncipes, em Paris. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ibrahimovic diz que vai torcer pelo Brasil na Copa por causa de Ancelotti: “Tudo que toca vira mágico” Como chega a França A seleção francesa chega embalada para o duelo desta sexta-feira. O time comandado pelo técnico Didier Deschamps é o líder isolado do Grupo D, com seis pontos em duas rodadas e 100% de aproveitamento. Ao todo, foram quatro gols marcados e somente um sofrido. Em segundo lugar está a Islândia, com três, seguida por Ucrânia e Azerbaijão, ambos com um. Além disso, a França vem de três vitórias consecutivas. O time bateu a Islândia por 2 a 1, e Ucrânia por 2 a 0, nas Eliminatórias, além de vencer o amistoso contra a Alemanha também por 2 a 0. Contudo, o técnico Didier Deschamps precisa lidar com alguns problemas no elenco. Além dos desfalques confirmados de Bradley Barcola, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé, lesionados, o volante Tchouaméni vai cumprir suspensão após o cartão vermelho recebido na partida contra a Islândia.

Como chega o Azerbaijão Por outro lado, Azerbaijão tem a pior campanha do Grupo D e está longe da briga por uma vaga na Copa do Mundo. A seleção ainda não venceu uma partida em 2025 e, nas Eliminatórias, empatou por 1 a 1 com a Ucrânia e acabou sendo goleada por 5 a 0 para a Islândia. Dessa maneira, somente uma vitória diante da França pode recolocar o Azerbaijão com possibilidades de brigar ao menos pela segunda posição e disputar uma repescagem. Por fim, a boa notícia para o Azerbaijão é que o técnico Ayxan Abbasov não terá baixas para o jogo em Paris e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.