Fim de processo libera Ronaldo para atuar pelo Internacional contra o Mirassol

O meio-campista Ronaldo não tem impeditivos para atuar pelo Internacional no retorno do Campeonato Brasileiro, na próxima semana. O atleta sofria o risco de precisar cumprir jogos de suspensão, pois deveria passar por julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (09). Entretanto, houve uma extinção da ação judicial que estava em curso. Com esta ocorrência, o volante passa a ser opção para Ramón Díaz na partida contra o Mirassol.

A audiência tinha como ponto central a expulsão do jogador na partida do primeiro turno entre o Colorado e o Sport, o empate em 1 a 1, pela 10ª rodada, no fim de maio. A expulsão de Ronaldo na ocasião se encaixava no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se configura por “praticar jogada violenta. Assim, em caso de condenação, a pena pode variar entre um a seis duelos de suspensão. De acordo com o procurador do STJD o motivo para extinção foi uma espécie de erro no sistema, que provocou o processo a expirar no prazo de um dia. Por isso, o meio-campista se torna uma alternativa para a nova comissão técnica.