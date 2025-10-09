Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fábio entra no top10 jogadores com mais partidas pelo Fluminense no século

Fábio entra no top10 jogadores com mais partidas pelo Fluminense no século

Goleiro, de 45 anos, atinge marca em derrota para o Mirrassol, na última quarta-feira, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Atleta com mais partidas na história do futebol, o goleiro Fábio atingiu mais uma marca importante na última quarta-feira (08/10), contra o Mirassol. O arqueiro chegou a 247 partidas pelo Fluminense e entrou no top 10 de jogadores que mais entraram em campo pelo Tricolor no século XXI. Ele, assim, ultrapassa o zagueiro Nino no ranking.

No Fluminense desde 2022, Fábio, aliás, também igualou o atacante Marcos Jr e está a 18 partidas de alcançar Fernando Henrique, com 265 jogos, na oitava colocação. O líder do ranking, portanto, é o zagueiro Gum, com 414 partidas pelo Tricolor entre 2009 e 2018.

Fábio chegou ao Fluminense já com 41 anos, mas fez a idade ser apenas um número durante as quatro temporadas com a camisa tricolor. O goleiro foi fundamental em vários jogos e participou das conquistas da Libertadores, da Recopa, do bicampeonato estadual de 2022 e 2023. Além disso, ele também se destacou no Mundial de Clubes.

Top10 de jogadores com mais jogos pelo Fluminense no século XXI

1 – Gum (2009 – 2018): 414 jogos
2 – Fred (2009 – 2016 / 2020 – 2022): 382 jogos
3 – Diego Cavalieri (2011 – 2017): 352 jogos
4 – Marcão (1999 – 2006)*: 320 jogos
5 – Paulo Henrique Ganso (2019 – hoje): 290 jogos
6 – Martinelli (2020 – hoje): 282 jogos
7 – Conca (2008 – 2015) – 272 jogos
8 – Fernando Henrique (2002 – 2010) – 265 jogos
9 – Marcos Jr (2012 – 2018) – 247 jogos
10 – Fábio (2022 – hoje) – 247 jogos

* Foram levadas em consideração apenas as partidas que Marcão realizou a partir de 2001

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar