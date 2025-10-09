Fábio entra no top10 jogadores com mais partidas pelo Fluminense no século

Goleiro, de 45 anos, atinge marca em derrota para o Mirrassol, na última quarta-feira, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Atleta com mais partidas na história do futebol, o goleiro Fábio atingiu mais uma marca importante na última quarta-feira (08/10), contra o Mirassol. O arqueiro chegou a 247 partidas pelo Fluminense e entrou no top 10 de jogadores que mais entraram em campo pelo Tricolor no século XXI. Ele, assim, ultrapassa o zagueiro Nino no ranking. No Fluminense desde 2022, Fábio, aliás, também igualou o atacante Marcos Jr e está a 18 partidas de alcançar Fernando Henrique, com 265 jogos, na oitava colocação. O líder do ranking, portanto, é o zagueiro Gum, com 414 partidas pelo Tricolor entre 2009 e 2018.