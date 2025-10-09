Everton Ribeiro tranquiliza fãs após cirurgia bem-sucedida para tratar câncer na tireoide

Jogador do Bahia posta vídeo sobre procedimento operatório após diagnóstico e descarta tratamento adicional / Crédito: Jogada 10

O meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, compartilhou nesta quarta-feira (8) um vídeo em suas redes sociais para atualizar seu estado de saúde após ser diagnosticado com câncer papilífero na tireoide — o tipo mais comum da doença. A cirurgia foi realizada com sucesso, e o jogador celebrou o resultado positivo da patologia, que descartou a necessidade de tratamentos adicionais. “Olá, pessoal. Passando para tranquilizar a todos. Já estou em casa, me recuperando bem. O que eu tive foi um câncer na tireoide, do tipo mais comum, chamado papilífero, é um tumor que não tem causa definida. A cirurgia foi um sucesso, retirada total. E, graças a Deus, recebemos uma notícia ótima: a patologia chegou e descobrimos que não temos que fazer nenhum tratamento adicional”, declarou o atleta, ídolo de Flamengo e Cruzeiro.

Mesmo após o diagnóstico, Everton seguiu atuando normalmente pelo Bahia e esteve em campo no último domingo (5), na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Arena Fonte Nova. A notícia mobilizou o mundo do futebol: além do Bahia, clubes como Flamengo e Cruzeiro, além de diversas personalidades esportivas, enviaram mensagens de apoio e desejaram pronta recuperação ao jogador de 36 anos. Confira o que disse Everton Ribeiro "Gostaria de agradecer ao Departamento Médico do Bahia, que percebeu essas alterações nos meus exames de sangue de rotina e logo interveiu, me direcionando sobre o que fazer e os próximos passos até a descoberta do diagnóstico. Gostaria de agradecer também ao Dr. Márcio Abraão, que fez uma cirurgia impecável. Já saí falando, me alimentando muito bem. Deu todo o suporte a todo momento. Agradeço também ao Dr. Fernando Maluf, que desde o primeiro dia nos transmitiu tranquilidade, conversou comigo e com a Marília (minha esposa) e nos deu todo o suporte. Organizou toda a cirurgia e, até hoje, está conosco, sempre em contato. Isso foi muito importante para todos nós.