Empresa de John Textor tem nova mudança na diretoria, e executivo do Tottenham assume

Após a saída de Christopher Mallon, Mark Affolter deixa o conselho da Eagle Football e é substituído por Hemen Tseayo

A Eagle Football, empresa de John Textor, passou por mais uma mudança significativa em sua diretoria. A companhia, que administra a SAF do Botafogo, anunciou a saída de Mark Affolter, um dos principais membros do conselho. Para o seu lugar, a empresa contratou Hemen Tseayo, que atualmente é diretor de desenvolvimento estratégico do Tottenham, da Inglaterra.

A saída de Affolter, aliás, é a segunda baixa importante na empresa em menos de uma semana. Recentemente, o diretor independente Christopher Mallon também já havia deixado a companhia. Affolter era um dos membros de maior envolvimento na Eagle e chegou por ser parceiro da Ares, fundo de investimento que emprestou dinheiro a Textor para a compra do Lyon.