Dorival recebe ótima notícia sobre retorno de lesionados do Corinthians

Lesionados iniciam transição e Dorival agradece por ganhar mais opções / Crédito: Jogada 10

A Data Fifa pode ser uma grande amiga do Corinthians para a reta final desta temporada. Graças à paralisação de uma semana do Brasileirão por conta dos amistosos da Seleção, o Timão aproveitou este período para esvaziar o seu departamento médico. O Corinthians volta a entrar em campo no dia 15, no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, e pode contar com um retorno mais do que especial para este jogo: Rodrigo Garro. O camisa 8 é um dos jogadores que deixaram o DM e começou a transição para a preparação física.

A notícia sobre o retorno de Garro não é a única novidade positiva para Dorival Junior nesta Data Fifa. Como informado pelo Jogada10, André Carrillo, André Ramalho e Charles também deixaram o departamento médico do Corinthians e iniciaram suas transições para a preparação física. No entanto, apesar de deixarem o DM praticamente juntos, a tendência é que cada um dos jogadores tenha um prazo para, de fato, retornar aos gramados com Dorival. Rodrigo Garro, por exemplo, é quem tem a possibilidade de retornar já contra o Santos, no dia 15. André Carrillo, assim como informado ontem pelo Jogada10, deve retornar apenas em novembro. Charles e Ramalho, por agora, não têm data prevista para retorno.