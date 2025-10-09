Dono do United dá respaldo a Ruben Amorim: “Não se pode administrar com reações impulsivas”

Sir Jim Ratcliffe acredita que português não tem a obrigação de fazer os Red Devils ganharem do dia para a noite e confia no trabalho / Crédito: Jogada 10

O trabalho de Ruben Amorim à frente do Manchester United segue questionado pela torcida, veículos de imprensa e ídolos do clube da Inglaterra. No entanto, o Sir Jim Ratcliffe, um dos donos dos Red Devils, acredita que a pressão em cima do português é exacerbada e prefere dar tempo para que o comandante dê a volta por cima. “Ele não teve a melhor das temporadas. Ruben precisa demonstrar que é um grande treinador ao longo de três anos. Às vezes, não entendo a imprensa. Eles querem sucesso da noite para o dia. Acham que é um interruptor”, disse.