Diante dos desfalques, Atlético pede liberação de Junior Alonso e Alan Franco

Zagueiro e volante estão com Paraguai e Equador, respectivamente, para amistosos durante a Data Fifa

Assim, os atletas teriam tempo hábil para retornar ao Brasil e se prepararem para enfrentar o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro.

A grande quantidade de lesões no elenco fez o Atlético se mexer nos bastidores. Afinal, o clube enviou ofícios à Associação Paraguaia de Futebol e à Federação Equatoriana de Futebol solicitando a liberação do zagueiro Junior Alonso e do volante Alan Franco. O pedido do Galo é que os jogadores sejam liberados após primeiro amistoso dos países durante da Data Fifa.

O ofício foi encaminhado por Paulo Bracks, chefe do departamento de futebol do Atlético. No pedido, o dirigente solicita que Alonso não atue em Coreia do Sul x Paraguai, em Seul, enquanto Alan Franco fique fora de México x Equador, em Guadalaraja. Assim, eles disputariam apenas o primeiro jogo de suas respectivas seleções.

Atlético tem inúmeros desfalques para o clássico

A solicitação, aliás, tem fundamento. O Atlético perdeu alguns jogadores nos últimos dias, principalmente na defesa. O zagueiro Lyanco sofreu ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. Assim, ele está fora da temporada.

Já Ivan Román será reavaliado em Belo Horizonte. O defensor foi cortado do Chile por conta de dores na mão esquerda. De acordo com a seleção, o jogador tem uma fratura no local e precisa passar por cirurgia.

Para piorar, Vitor Hugo, outro zagueiro do elenco bastante utilizado por Jorge Sampaoli, recebeu terceiro cartão amarelo e não pode enfrentar o Cruzeiro. O mesmo ocorre com o meia Igor Gomes, também suspenso. Já Rony, com um edema na coxa, está entregue à fisioterapia.