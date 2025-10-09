De reserva no Vasco à Seleção: a trajetória de Paulo Henrique até a convocação

Revelado pelo Londrina, Paulo Henrique iniciou sua carreira em clubes do Sul do Brasil. Ao longo dos anos, defendeu Iraty, Operário, União Beltrão, Metropolitano, Atlético Tubarão, Paraná e Juventude. Somente em 2023, já com 26 anos, ele recebeu sua primeira chance em um clube de maior expressão: o Atlético. No entanto, a oportunidade durou pouco — disputou apenas três partidas.

Paulo Henrique representa o Vasco na Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti o convocou para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia. A convocação gerou grande comemoração entre torcedores e jogadores, especialmente por conta da trajetória difícil que o lateral-direito percorreu até alcançar esse momento.

Na sequência, o Atlético o emprestou ao Vasco, mas a situação continuou complicada. Paulo Henrique passou a maior parte do tempo na reserva, atrás de Puma Rodríguez, e só estreou após três meses no clube. Durante o segundo semestre, sob o comando de Ramón Díaz, chegou a ficar fora da lista de relacionados e perdeu espaço até para Robson Bambu, improvisado na lateral. Somente na reta final do Brasileirão, ele ganhou sequência e se destacou com um gol decisivo contra o Botafogo e uma assistência para Serginho no jogo contra o Red Bull Bragantino — lance que garantiu a permanência do Vasco na Série A.

Comprado pelo Vasco, PH vira titular absoluto

Em 2024, o Vasco decidiu investir em Paulo Henrique e comprou seus direitos por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões na época). A partir daí, o lateral começou a construir seu caminho até a Seleção. Ele se firmou como titular absoluto, chamando atenção pela velocidade e força física. Além disso, liderou estatísticas importantes — como desarmes na defesa e dribles no ataque — e se tornou um dos laterais mais regulares do futebol brasileiro.

Se 2024 representou a consolidação, 2025 simboliza a redenção de Paulo Henrique. Aos 29 anos, o jogador vive o melhor momento da carreira. Além de ser peça-chave no esquema do Vasco, ele se destaca pelo equilíbrio entre defesa e ataque. Em 47 partidas na temporada, marcou quatro gols e deu cinco assistências. Merecidamente, conquistou seu espaço na Seleção Brasileira como um dos principais nomes da posição.