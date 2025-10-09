Coritiba vence o Atlético-GO e dispara na liderança da Série B

Coxa teve partida complicada contra o Dragão, mas conseguiu os gols da vitória na segunda etapa e abriu cinco pontos de vantagem na liderança / Crédito: Jogada 10

O Coritiba é mais líder do que nunca da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (09), o Coxa conseguiu superar o Atlético Goianiense em uma partida muito complicada no Couto Pereira e venceu por 2 a 1. No final do jogo, os atletas se desentenderam Com o resultado, o Verdão chegou aos 56 pontos e abriu cinco pontos do vice-líder Goiás. Já o Atlético perdeu uma sequência de oito jogos invictos e a chance de se aproximar do G4, já que permanece com 45 pontos, na décima colocação.

Coxa começa melhor e Dragão equilibra A partida começou com pressão alviverde. Na primeira oportunidade, Iury Castilho arriscou de fora da área e mandou para fora. Depois, Gustavo Coutinho recebeu cruzamento na área e mandou por cima do gol. Castilho apareceu ainda duas vezes. Na primeira, Paulo Victor saiu errado em cruzamento e o atacante do Coxa cabeceou errado. Depois, o jogador arriscou de fora da área e o goleiro conseguiu se redimir com uma boa defesa. O Dragão conseguiu equilibrar a partida e segurar a força ofensiva dos nossos da casa. Entretanto, os goianos tiveram apenas uma oportunidade já nos acréscimos. Yuri fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área, mas chutou para fora. Atacante quebra jejum e Coritiba vence No segundo tempo o Atlético manteve o equilíbrio e teve a primeira oportunidade. Robert arriscou da entrada da área e levou perigo ao gol de Pedro Morisco. O Coxa respondeu com De Pena, que tinha acabado de entrar, recebeu cruzamento na área, mas cabeceou para fora. A partida ficou morna, muito disputada e o banco de reservas alviverde fez a diferença. Delatorre, que havia acabado de entrar, recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro para encerrar um jejum de três meses sem marcar. O atacante ainda teve a oportunidade de marcar mais um, mas mandou para fora.