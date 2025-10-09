Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians treina com visita especial no CT Joaquim Grava

Corinthians treina com visita especial no CT Joaquim Grava

Jogadores tiveram um encontro com crianças com doenças que tem seus sonhos realizadas através do trabalho de uma ONG
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians realizou seu segundo treino durante a pausa para a Data Fifa nesta quinta-feira (09). Além das atividades do dia, o elenco alvinegro teve a visita de crianças atendidas por uma ONG no CT Joaquim Grava.

Os jogadores tiveram um encontro com crianças atendidas pela ONG Make-A-Wish Brasil. A entidade trabalha com a realização de sonhos de crianças que possuem doenças graves. O momento foi marcado por muita emoção dos torcedores-mirins com seus ídolos.

Em campo, o elenco do Corinthians começou as atividades com um trabalho na academia. Depois, realizou um exercício de aquecimento com atividades coordenadas e um enfrentamento de um contra um e dois contra dois. Além disso, os atletas realizaram jogos reduzidos de três contra três e quatro contra quatro, com transição e finalização.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira (15), para encarar o Santos, na Vila Belmiro. Dorival Júnior conta com uma semana livre para se preparar para o clássico. O treinador já conta com Rodrigo Garro, André Carrillo, André Ramalho e Charles, liberados pelo departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar