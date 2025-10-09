Corinthians treina com visita especial no CT Joaquim Grava

Jogadores tiveram um encontro com crianças com doenças que tem seus sonhos realizadas através do trabalho de uma ONG / Crédito: Jogada 10

O Corinthians realizou seu segundo treino durante a pausa para a Data Fifa nesta quinta-feira (09). Além das atividades do dia, o elenco alvinegro teve a visita de crianças atendidas por uma ONG no CT Joaquim Grava. Os jogadores tiveram um encontro com crianças atendidas pela ONG Make-A-Wish Brasil. A entidade trabalha com a realização de sonhos de crianças que possuem doenças graves. O momento foi marcado por muita emoção dos torcedores-mirins com seus ídolos.