Como Virginia e pivô de seu término com Vini Jr. reagiram ao pronunciamento do jogador

Astro do Real Madrid se manifestou publicamente sobre as polêmicas e exposições amorosas, acompanhado de um pedido de desculpas à empresária / Crédito: Jogada 10

O pronunciamento de Vini Jr. sobre as polêmicas recentes de sua vida amorosa causou reações públicas em nomes envolvidos na história: Virginia Fonseca e Day Magalhães. Principal atingida com as exposições ao astro, a influenciadora, com quem o camisa 7 do Real Madrid vinha se relacionando há meses, compartilhou reflexões após o pedido de desculpas do jogador. Já a modelo cessou rumores sobre “rivalidade feminina” e garantiu que seguirá a vida. Horas após o atacante admitir o erro e desculpar-se publicamente com Virginia, a influenciadora compartilhou uma reflexão bíblica nas redes sociais. Fonseca usou seus stories para exibir o versículo Provérbios 3:5-6: “Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”. A imagem estava acompanhada de uma música gospel ao fundo.

A apresentadora do SBT, porém, não mudou sua rotina e seguiu com os padrões adotados no perfil. Ou seja, se despediu de seus seguidores antes de dormir, como faz costumeiramente, e compartilhou os últimos momentos do dia. Pronunciamento de Vini Jr. O jogador fugiu completamente aos padrões e, pela primeira vez, comentou sobre sua vida amorosa nas redes sociais. Em um longo desabafo nos stories, o atacante assumiu que não correspondeu às expectativas e tampouco agiu de maneira correta com Virginia, com quem vinha se relacionando. Para quem não sabe, o atleta merengue e a criadora de conteúdos estavam “se conhecendo melhor” desde julho, inclusive com idas frequentes de Fonseca a Madri. Acontece que enquanto Virginia curtia a Espanha para ficar mais próxima ao jogador, ele mantinha relação com outras duas modelos simultaneamente. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, iniciou o jogador.

“A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, completou. Versão e reação de Day Magalhães Pivô do término com Virginia, a modelo brasileira foi a primeira a expor seu contato com o jogador durante o período de relação com a empresária. Day também se pronunciou publicamente sobre o pedido de desculpas do astro, mas abordou mais sobre sua relação com ele. “Nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem”, escreveu em um dos trechos. Ela ainda afirmou que decidiu se afastar quando surgiram os rumores do envolvimento com Virginia, mas revelou que o jogador continuou a procurá-la.