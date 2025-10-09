Chapecoense vence a Ferroviária fora de casa e entra de vez no G4 da Série B

Neto Pessoa marca, time da casa tem gol de empate anulado e Verdão do Oeste assume a terceira posição na tabela / Crédito: Jogada 10

A Chapecoense conquistou uma vitória importantíssima na Série B. A equipe venceu a Ferroviária por 1 a 0, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo, na noite desta quinta-feira (9), foi válido pela 29ª rodada. O gol foi de Neto Pessoa, no segundo tempo e com a vitória, a Chapecoense chega aos 50 pontos e assume o terceiro lugar, entrando no G4. Já a Ferroviária, com 36 pontos, está na 16ª posição e segue na luta contra o rebaixamento para a Série C. Jogo de VAR e polêmica O primeiro tempo na Fonte Luminosa foi de muito equilíbrio e chances para os dois lados. A Chapecoense, jogando fora de casa, criou as melhores oportunidades. O goleiro Dênis Júnior, da Ferroviária, precisou fazer duas grandes defesas para evitar o gol. A chance mais clara, contudo, foi da Chape, quando o zagueiro Medina tirou uma bola em cima da linha.