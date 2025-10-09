CBF recebe autorização da Fifa para divulgar áudios do VAR sem revisão

Entidade máxima do futebol mundial dá o sinal verde para a confederação aumentar a transparência após as recentes polêmicas / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma importante mudança na divulgação dos áudios do VAR. A entidade informou nesta quarta-feira (8) que recebeu autorização da Fifa para publicar os diálogos de lances que não tiveram revisão no monitor. A medida, que busca mais transparência, ocorre dias após a forte pressão do São Paulo por conta da arbitragem no clássico contra o Palmeiras no último domingo (05). A nova regra permitirá que o público tenha acesso aos áudios e vídeos de “lances sem revisão protocolar”. Segundo a CBF, a entidade disponibilizará o material em até 24 horas após o término das partidas. Contudo, ela não informou se a medida será retroativa, o que possibilitaria a divulgação das conversas do polêmico Choque-Rei.

A pressão do São Paulo, aliás, foi o estopim para a mudança. O clube se considerou muito prejudicado na derrota para o Palmeiras e foi à autoridade máxima do nosso futebol para ouvir os áudios. A diretoria tricolor reclamou de um pênalti não marcado em Tapia e de uma não expulsão de Andreas Pereira. Em reunião, a Comissão de Arbitragem teria admitido o erro no lance do pênalti. Consulta à Fifa buscou aumento da credibilidade O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a medida faz parte de um plano de ação para melhorar a arbitragem e que mais novidades virão. “Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência. Vamos anunciar outras melhorias nas próximas semanas”, declarou o dirigente. O chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra, explicou que a consulta à Fifa foi feita para aumentar a credibilidade das competições.