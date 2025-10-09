Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF recebe autorização da Fifa para divulgar áudios do VAR sem revisão

Entidade máxima do futebol mundial dá o sinal verde para a confederação aumentar a transparência após as recentes polêmicas
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma importante mudança na divulgação dos áudios do VAR. A entidade informou nesta quarta-feira (8) que recebeu autorização da Fifa para publicar os diálogos de lances que não tiveram revisão no monitor. A medida, que busca mais transparência, ocorre dias após a forte pressão do São Paulo por conta da arbitragem no clássico contra o Palmeiras no último domingo (05).

A nova regra permitirá que o público tenha acesso aos áudios e vídeos de “lances sem revisão protocolar”. Segundo a CBF, a entidade disponibilizará o material em até 24 horas após o término das partidas. Contudo,  ela não informou se a medida será retroativa, o que possibilitaria a divulgação das conversas do polêmico Choque-Rei.

A pressão do São Paulo, aliás, foi o estopim para a mudança. O clube se considerou muito prejudicado na derrota para o Palmeiras e foi à autoridade máxima do nosso futebol para ouvir os áudios. A diretoria tricolor reclamou de um pênalti não marcado em Tapia e de uma não expulsão de Andreas Pereira. Em reunião, a Comissão de Arbitragem teria admitido o erro no lance do pênalti.

Consulta à Fifa buscou aumento da credibilidade

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a medida faz parte de um plano de ação para melhorar a arbitragem e que mais novidades virão.

“Ampliamos agora a divulgação dos áudios, em nome da transparência. Vamos anunciar outras melhorias nas próximas semanas”, declarou o dirigente.

O chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Cintra, explicou que a consulta à Fifa foi feita para aumentar a credibilidade das competições.

“Nessa consulta argumentamos que apresentar as checagens de grande impacto, mesmo sem ida do árbitro à cabine, reforçaria a integridade de nossas competições. Recebemos a liberação, para fins de instrução e transparência”, esclareceu Cintra.

