CBF divulga áudio de gol anulado do Fluminense; veja diálogo

Lucho Acosta iria abrir o placar para o Tricolor ainda no 1° tempo, mas VAR aciona árbitro indicando falta de Canobbio na origem da jogada / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (9), a comunicação do VAR Caio Max Augusto Vieira com o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima no lance do gol anulado de Lucho Acosta na derrota do Fluminense para o Mirassol. Os árbitros de vídeo começam o lance dizendo que a queda não foi falta. No entanto, mudaram de ideia durante a revisão. O lance, afinal, aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava com o placar zerado. Três minutos depois, o Mirassol abriu o placar com Guilherme. O Flu, aliás, chegou a empatar com Martinelli, mas o Leão Caipira garantiu a vitória com Negueba nos minutos finais.

O lance, afinal, gerou grande insatisfação entre os jogadores, o técnico Luis Zubeldía e até mesmo o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt. O mandatário, em publicação nas redes sociais, citou falta de critério e reforçou que a arbitragem precisa de reciclar. Veja o diálogo: Assim que a bola é recuperada pelo atacante uruguaio, é possível ouvir alguém na cabine do VAR dizer “pisou na bola”. O árbitro de campo, porém, diz que não foi falta. Posteriormente, durante a revisão do lance, após o gol de Acosta, o auxiliar do VAR Cleriston Clay Barretos Ríos muda sua interpretação. “Para mim não foi falta. Ele pega na perna, interpretei errado antes. Impedimento não tem”, descreveu o auxiliar. Na sequência, o responsável pelo VAR conclui que houve falta de Canobbio, ao rever o lance em dois ângulos. Por fim, Rodrigo de Lima concorda com o árbitro de vídeo: