CBF altera horário de duas partidas do Botafogo

Entidade atende pedido do Grupo Globo, mas mantém a data das duas partidas do Botafogo, na sequência do Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário de duas partidas do Botafogo por conta da grade de TV. Os jogos do Glorioso contra Ceará e Vitória têm, portanto, as datas mantidas. Mas reposicionou os duelos na escala destas rodadas por conta de um pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio nacional.

O Botafogo, no dia 19 de outubro, visita o Ceará, na Arena Castelão, pela rodada 29, agora, às 18h30, não mais às 16h, conforme marcado inicialmente. Com a mudança, o encontro entre alvinegros sai da grade da Globo, que passa a transmitir o clássico entre Flamengo e Palmeiras, embate válido pela liderança do Brasileirão.

No dia 9 de novembro, mais um compromisso do Mais Tradicional fora de casa. Inicialmente, o Botafogo visitaria o Vitória, no Barradão, às 18h30, pela 33ª rodada. A CBF, contudo, antecipou o horário para 16h. Sendo assim, a Globo conseguirá transmitir o confronto para o Rio de Janeiro.

Quinto colocado com 43 pontos, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (15), no Estádio Nilton Santos, contra o Flamengo, pela rodada 28 desta edição do Campeonato Brasileiro.

