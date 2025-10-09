CBF altera horário de duas partidas do Botafogo

Entidade atende pedido do Grupo Globo, mas mantém a data das duas partidas do Botafogo, na sequência do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário de duas partidas do Botafogo por conta da grade de TV. Os jogos do Glorioso contra Ceará e Vitória têm, portanto, as datas mantidas. Mas reposicionou os duelos na escala destas rodadas por conta de um pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio nacional.

O Botafogo, no dia 19 de outubro, visita o Ceará, na Arena Castelão, pela rodada 29, agora, às 18h30, não mais às 16h, conforme marcado inicialmente. Com a mudança, o encontro entre alvinegros sai da grade da Globo, que passa a transmitir o clássico entre Flamengo e Palmeiras, embate válido pela liderança do Brasileirão.