Casemiro reassume faixa de capitão da Seleção Brasileira: “Cada um faz a sua liderança”

Nesse sentido, será a 17ª vez que Casemiro entra em campo como capitão da Seleção. Vale lembrar que a primeira vez foi diante da Bolívia em outubro de 2017 por escolha de Tite.

“Sou dos jogadores que pensa que existem vários líderes, várias formas de liderar. Cada um faz a sua liderança. Eu gosto de dar mais exemplos de como fazer. Como chegar, como estar, onde estiver, como trabalhar…”, disse.

“Sem dúvidas, a minha relação com o treinador, que conheço há mais de dez anos, gera uma afinidade maior, mas gosto de demonstrar. Ser o primeiro, estar na academia, dar o exemplo aos mais jovens. O tempo de casa e por já ter jogado duas Copas do Mundo, você transmite o que fazer e o que não fazer. Mas quando se trata de Seleção, são jogadores consolidados e você só ajusta um pouco mais. Essa é a minha forma de liderar”, acrescentou.