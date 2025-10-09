Carbonero ganha moral e se destaca com Ramon Díaz

Um dos reforços do Internacional nesta temporada, Carbonero parece ter conquistado, em definitivo, seu espaço. Após sofrer com problemas físicos, o atacante colombiano vive a sua melhor sequência do ano. Afinal, foi titular nos últimos seis jogos. Desde a chegada do técnico Ramon Díaz, cresceu de produção e participou de dois gols em três partidas.

Nos três primeiros jogos sob o comando do técnico Ramon Díaz, Carbonero se tornou a válvula de escape do ataque. O atacante, aliás, é o líder do Internacional em dribles certos na temporada. Ao todo, são 51. Seus dribles, inclusive, contribuem para encontrar espaços e criar jogadas. Afinal, são 30 passes decisivos e cinco grandes chances criadas no ano, segundo o “SofaScore”.