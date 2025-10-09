Bap acredita na renovação de Filipe Luís: “Se depender do Flamengo, ele fica”

Rubro-Negro aguarda a contraproposta de técnico, que tem contrato até o fim da temporada, mas segue otimista com a continuidade do trabalho

Dessa forma, nesta quinta-feira (9), o presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, participou do III Fórum Rio Empreendedor, da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Durante o evento, o mandatário comentou o assunto e reiterou o desejo de renovar com o comandante.

Apesar do bom trabalho, elogiado internamente e pela torcida, o futuro de Filipe Luís à frente do Flamengo ainda não está definido. Afinal, a menos de três meses do fim do contrato, o clube e o treinador negociam uma renovação, entretanto, até o momento, ambas as partes ainda não chegaram a um acordo para concretizar o novo vínculo.

“Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar. Então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades de isso acontecer. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois, no momento certo. Até agora, nós temos esse alinhamento. Mas, sinceramente, o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo. Um dia de cada vez”, disse.

No momento, o treinador tem uma proposta em mãos e selecionou o empresário português Jorge Mendes para representá-lo nas conversas. O clube carioca, então, aguarda a contraproposta para tentar chegar a um denominador comum.

Momento do Rubro-Negro

Durante o evento, o dirigente analisou a oscilação do Rubro-Negro na temporada. Apesar disso, Bap afirmou estar tranquilo mesmo depois do time ter deixado a liderança do Campeonato Brasileiro depois de dezesseis rodadas.