Arthur Elias convoca Seleção feminina para amistosos na Europa

O técnico Arthur Elias realizou, nesta quinta-feira (9/10), a convocação da Seleção feminina para os amistosos contra Inglaterra e Itália, aguardados para 25 e 28 de outubro. O anúncio foi no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), aliás.

O compromisso contra a Inglaterra será no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Tal duelo representa, afinal, o confronto entre as campeões da Copa América e da Eurocopa. Três dias mais tarde, a Seleção enfrenta a Itália, às 13h15, no Ennio Tardini, em Parma. Arthur Elias comentou, então, a expectativa para os jogos.

“Vamos enfrentar duas grandes seleções europeias. A Inglaterra bicampeã da Eurocopa, a Itália foi semifinalista, jogando muito bem. A lista foi planejada de acordo com essa evolução que a gente vem fazendo na seleção. Com oportunidades para jovens jogadoras, temos uma média de idade de 24 anos, o que a gente considera próximo do ideal pensando na Copa do Mundo de 2027”, analisou o comandante.