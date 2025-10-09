Ancelotti é o treinador de seleções com o maior salário do mundo; confira o top 10

Treinador é disparado o primeiro colocado do ranking com um salário anual de 9,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 59 milhões

Um levantamento do jornal La Gazzetta dello Sport mostra que Carlo Ancelotti lidera a lista de técnicos de seleções que mais recebem atualmente. Contratado em maio pela CBF, o italiano embolsa 9,5 milhões de euros ao ano (R$ 59 milhões). Porém, este valor pode chegar a 10 milhões de euros (R$ 62, 15 milhões), incluindo bônus.

Os valores de Ancelotti, inclusive, superam com folga os dos demais treinadores dessa classificação. Em segundo lugar aparece Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, com 5,9 milhões de euros anuais (R$ 36,6 milhões).