Ancelotti aposta em quarteto ofensivo no primeiro treino com elenco completo da Seleção

Técnico utiliza 4-2-4 na atividade desta quinta, véspera do duelo com a Coreia do Sul, e coloca Bruno Guimarães no lugar de Lucas Paquetá
O técnico Carlo Ancelotti trabalhou, nesta quinta-feira (9), a primeira atividade com elenco completo da Seleção Brasileira em Seul, capital da Coreia do Sul, adversária no amistoso internacional. Assim, o comandante apostou em um quarteto ofensivo e fez apenas uma mudança com a volta de e Bruno Guimarães ao time titular no lugar de Lucas Paquetá. A informação é do portal “ge”.

Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti alternou duas vezes o esquema tático. 4-2-4 nas vitórias diante de Paraguai e Chile, e 4-3-3 no empate com o Equador e na derrota para a Bolívia. Diante da Coreia do Sul, a tendência é que o Brasil volte para o 4-2-4, com a presença de jogadores do Real Madrid e velhos conhecidos do treinador.

Dessa forma, a tendência é que o Brasil entre em campo com a seguinte escalação: Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo. O amistoso com a Coreia do Sul está marcado para esta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), em Seul.

Vale lembrar que a comissão técnica havia poupado o volante do Newcastle por conta de atraso no voo de Amsterdã para Seul. No entanto, o trouxe de volta aos titulares no dia seguinte. Nesse sentido, o italiano comandou movimentos de transição ofensiva e defensiva e cobrou agressividade na marcação alta.

Por fim, Rodrygo irá atuar aberto pela esquerda, onde revelou que se sente mais à vontade. Do outro lado, terá Estêvão, enquanto Matheus Cunha e Vini Jr jogarão mais por dentro, mais próximos ao gol adversário.

