Ancelotti aposta em quarteto ofensivo no primeiro treino com elenco completo da Seleção

Técnico utiliza 4-2-4 na atividade desta quinta, véspera do duelo com a Coreia do Sul, e coloca Bruno Guimarães no lugar de Lucas Paquetá / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti trabalhou, nesta quinta-feira (9), a primeira atividade com elenco completo da Seleção Brasileira em Seul, capital da Coreia do Sul, adversária no amistoso internacional. Assim, o comandante apostou em um quarteto ofensivo e fez apenas uma mudança com a volta de e Bruno Guimarães ao time titular no lugar de Lucas Paquetá. A informação é do portal “ge”. Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti alternou duas vezes o esquema tático. 4-2-4 nas vitórias diante de Paraguai e Chile, e 4-3-3 no empate com o Equador e na derrota para a Bolívia. Diante da Coreia do Sul, a tendência é que o Brasil volte para o 4-2-4, com a presença de jogadores do Real Madrid e velhos conhecidos do treinador.