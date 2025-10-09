Abel Ferreira, do Palmeiras, ativa perfil no LinkedIn e marca novo capítulo na carreira

Técnico português compartilhou seu histórico profissional, desde jogador à chegada ao Palmeiras, e projetos como o livro que lançou recentemente / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira iniciou oficialmente sua atuação na rede profissional LinkedIn nesta semana, num pontapé que marca mais um capítulo em sua trajetória como referência dentro e fora do futebol. Acompanhada de uma publicação reflexiva, a estreia na plataforma indica que o treinador do Palmeiras irá abordar uma série de temas como liderança, resiliência e trabalho em equipe — valores que norteiam sua carreira desde os primeiros passos no esporte. “Cada momento trouxe uma lição. Agora quero retribuir, partilhando reflexões, histórias e aprendizados que vão além das quatro linhas”, escreveu Abel, reforçando o desejo de trocar experiências com profissionais de diferentes áreas.

Em seu perfil, o português define o futebol como uma “escola de vida” e vê no LinkedIn uma ponte para inspirar outras pessoas, inclusive fora do âmbito esportivo. “Que seja uma nova forma de estarmos conectados, para aprendermos e crescermos juntos”, dizia outro trecho. O treinador assume agora um novo papel em sua trajetória profissional: o de comunicador e mentor digital. Ainda de acordo com o site ‘MKT Esportivo’, o técnico está disposto a compartilhar bastidores e princípios que o levaram ao topo do futebol sul-americano. A iniciativa também marca uma movimentação rara entre treinadores do futebol brasileiro, que, em geral, mantêm distância das redes sociais tradicionais — e menos ainda ocupam plataformas corporativas. O gesto evidencia um lado mais institucional e didático de Abel, que já vinha sendo explorado em outras frentes de sua carreira. Produtos, livros e o valor do conhecimento Com perfil completo, o treinador também usou o espaço para destacar projetos paralelos ao futebol. O livro “Cabeça Fria, Coração Quente”, por exemplo, figura em uma parte especial do perfil. A obra detalha bastidores dos 13 primeiros meses do português à frente do Alviverde e é vendida por R$ 332,41 na loja oficial do clube.

O livro ainda revela métodos de preparação e análises táticas de 16 jogos-chave, com conteúdo voltado tanto a profissionais de futebol quanto a gestores em geral. Além disso, o treinador lançou recentemente a linha de relógios “ONE by Abel Ferreira”, desenvolvida em parceria com a marca Magnum. Com modelos limitados — apenas 500 unidades — as peças ainda podiam receber personalização com o nome do comprador, por um custo médio de R$ 3.499. Trajetória de Abel Ferreira Natural de Penafiel, Portugal, o profissional iniciou sua trajetória como jogador, atuando por clubes como FC Penafiel, Vitória Sport Clube, SC Braga e Sporting. Já como técnico passou por categorias de base no Sporting, além de comandar o SC Braga e o PAOK, da Grécia, antes de chegar ao Palmeiras, em 2020.