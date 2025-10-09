“Combo” de streaming: Uefa visa revolucionar transmissões com novo tipo de direitos globais

Entende-se que a medida representa uma guinada estratégica da entidade em busca de ampliar receitas e adaptação à forma de consumir futebol / Crédito: Jogada 10

A Uefa tem se debruçado numa reformulação profunda no modelo de comercialização dos direitos de transmissão da Champions League. A partir da temporada 2027/28, a entidade europeia passará a permitir que plataformas de streaming com operação global — como Netflix, Amazon, Apple e Disney — disputem pacotes exclusivos de exibição para jogos da competição. Entende-se que a medida representa uma guinada estratégica da entidade em busca de ampliar receitas e se adaptar ao novo perfil de consumo esportivo digital. Além disso, o novo formato estabelece a criação de uma categoria de direitos globais exclusivos: uma partida por rodada será transmitida por uma única plataforma vencedora.

A medida altera o padrão atual de licenciamento fragmentado por país e região. O objetivo da ação visa tornar os pacotes mais atrativos a players com presença internacional consolidada. Uefa mira em receitas e alcance global O movimento tem como meta elevar a arrecadação anual da Uefa com os direitos de transmissão. Hoje, a entidade fatura cerca de 4,4 bilhões de euros e estima-se que, com o novo ciclo comercial entre 2027 e 2033, o valor poderá atingir cinco bilhões de euros. A agência ‘Relevent Sports’ está à frente da venda dos direitos e representará oficialmente a entidade nas negociações com as plataformas interessadas. A principal inovação está na flexibilização da exibição: ao invés de vendas país a país, a Uefa optará por pacotes agrupados por regiões — como América Latina, Ásia e África — favorecendo empresas com estrutura operacional ampla. Essa nova abordagem permitirá um leilão mais competitivo e poderá atrair novos públicos para a competição.

“O futebol precisa se adaptar à realidade de consumo. A parceria com a Relevent é um passo decisivo para tornar o conteúdo mais acessível. Sem falar em atrativo e inovador”, declarou Aleksander Čeferin, presidente da Uefa. Limitações e equilíbrio competitivo Embora a novidade represente uma abertura para gigantes do streaming, o regulamento do novo formato impõe restrições aos acordos. Clubes de apelo global, como Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e PSG, não poderão ser escalados com frequência nas transmissões exclusivas. Isso porque há preocupação quanto à diversidade de confrontos. Já os contratos de licenciamento poderão ter validade de três a seis anos, com expectativa que as negociações comecem ainda em 2026. Além disso, incluirão diretrizes específicas para exibição em ambientes digitais e canais lineares.