Textor detalha dívidas entre Botafogo e Lyon. Big boss defende caixa único

Godfather cita Libertadores e contratações de peso para o Botafogo para defender a estratégia. Saiba mais detalhes!
Controlador da SAF do Botafogo, John Textor não se arrepende da estratégia de um caixa único para os clubes da Eagle Football, empresa da qual é sócio majoritário. Assim, até 2025, o Glorioso teve que dividir as suas cifras, por exemplo, com o Lyon, fato que ocasionou, nos bastidores, “um disse me disse” sobre quanto uma instituição devia à outra. O empresário norte-americano tratou, então, de esclarecer os números desta conta.

“O Lyon deve muito dinheiro ao Botafogo. Mas não falam que o Botafogo também deve dinheiro a eles. Eu diria que, grosso modo, Eagle Bidco e Lyon devem algo perto de 160 milhões de dólares (R$ 853 milhões) ao Botafogo. E o Botafogo, em valor líquido, deve algo perto de 92 milhões de dólares (R$ 492 milhões) para eles”, pontuou o Godfather, em entrevista ao site “ge”.

O big boss alvinegro, em seguida, justificou o motivo pelo qual adotou o caixa único na Eagle e enumerou as vantagens de seguir por este caminho.

“A forma como tomávamos decisões na Eagle era de forma colaborativa entre França e Brasil. A maioria dos jogadores que contratamos para o Botafogo era identificada com a possibilidade de ter sucesso na Europa. Essa colaboração foi valiosa para o Botafogo, porque trouxe Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus… Eles ajudaram o clube a ganhar campeonatos no Brasil porque a Eagle deu um caminho para eles jogarem na Europa. Quando estou sentado com esse troféu (aponta para a Libertadores), não posso estar arrependido”, arrematou Textor.

