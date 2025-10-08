Técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo morre aos 69 anos

Treinador estava em internação domiciliar desde o fim de setembro; Clube argentino lamenta a morte do comandante

“O Club Atlético Boca Juniors anuncia com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca indelével em nossa instituição e sempre será um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e entes queridos neste momento de luto. Adeus, querido Miguel!”, escreveu o clube.

Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morreu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, por complicações decorrentes de um câncer de próstata. Ele já estava afastado dos jogos da equipe argentina e estava internado em sua casa. O clube se manifestou nas redes sociais.

Russo vinha enfrentando complicações decorrentes de um câncer diagnosticado em 2017, quando ainda dirigia o Millonarios, da Colômbia. Mesmo assim, o treinador manteve-se ativo no futebol e passou por diversos tratamentos e cirurgias ao longo dos últimos anos. Desde setembro, o técnico havia se afastado gradualmente das atividades por causa da piora em seu estado de saúde.

Aliás, a sua última aparição pública ocorreu em 23 de setembro, durante um treino do Boca Juniors no centro de treinamento do clube. Na ocasião, o clube publicou uma imagem em que Russo apareceu abraçado por Juan Román Riquelme, presidente e ídolo da equipe.

A carreira de Russo

Miguel Ángel Russo, aliás, começou sua carreira de jogador profissional no Estudiantes de La Plata, porém foi como treinador que ele ganhou destaque no cenário da América do Sul.

Com passagens por clubes como San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Racing e outros, Russo, entretanto, conquistou o seu maior título quando comandava o Boca Juniors. Em 2007, ele conquistou a Libertadores ao derrotar o Grêmio na final por 5 a 0 no placar agregado.