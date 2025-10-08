STJD aceita pedido do Grêmio e pode anular cartões de Marlon e Kannemann

Imortal comunica que a concretização depende da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva / Crédito: Jogada 10

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concordou com a solicitação do Grêmio em cancelar as punições ao lateral-esquerdo Marlon e o zagueiro Kannemann. Os defensores receberam cartão amarelo e vermelho, respectivamente, na derrota para o Bragantino. Com isso, os dois estão suspensos e fora contra o São Paulo, no dia 16 de outubro. O clube comunicou que a medida depende ainda da decisão do presidente do Tribunal, já que o pedido foi aceito em condição de liminar. O aval do STJD é uma situação inédita no futebol brasileiro.

Veja a nota do Grêmio O Departamento Jurídico do Grêmio conquistou agora à noite um resultado inédito e histórico no cenário do futebol brasileiro. Pela primeira vez a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou a tese de um Clube e está pedindo ao STJD a suspensão dos efeitos dos cartões aplicados a dois atletas durante uma partida. O pedido é em caráter liminar. A partir de agora, o presidente do Tribunal pode tomar uma decisão a qualquer momento. O Grêmio espera pela suspensão dos cartões dados aos atletas Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo), aplicados durante o jogo contra o Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista. A partida ficou marcada por dois erros graves de arbitragem, que interferiram no resultado e provocaram, por parte da CBF, o afastamento da dupla de arbitragem da partida, Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Junior. O Grêmio acompanha o caso de perto e vem tomando medidas para defender uma arbitragem justa, mais qualificada e que não interfira no resultado das partidas.

Desdobramentos das polêmicas decisões de arbitragem Inclusive, a entidade deu uma rápida resposta e afastou o árbitro principal de campo e de vídeo dos jogos do Imortal, além do clássico entre Palmeiras e São Paulo. De acordo com informação do “ge”, o Tricolor gaúcho fará o pedido para excluir os cartões tanto presencialmente e através de documento. Neste segundo cenário, o clube encaminhará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por sinal, dirigentes do Grêmio tinham programado uma visita à sede da instituição no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (6). O revés para o Massa Bruta causou o descontentamento no Grêmio não apenas pelo resultado como também pelas decisões contrárias da arbitragem. Tanto pela expulsão do zagueiro Kannemann ainda no primeiro tempo ainda em lance dentro da área com o defensor Pedro Henrique. Além da marcação de pênalti nos acréscimos da segunda etapa em lance envolvendo o lateral-esquerdo Marlon, que provocou um cartão amarelo por reclamação.