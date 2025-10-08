Somália x Argélia: onde assistir e escalações

Seleções se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Grupo G das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

As Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo 2026 prometem muitas emoções nesta reta final. Somália e Argélia se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), no Miloud Hadefi Olympic Complex, em Oran, na Argélia, em partida válida pela 9ª rodada do Grupo G. Os líderes de cada grupo garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Fifa+ (streaming).

LEIA MAIS: Egito vence Djibuti com dois de Salah e garante vaga na Copa do Mundo Como chega a Somália A Somália vive um momento complicado e não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo. Na lanterna do Grupo G, com somente 1 ponto em oito partidas, o time acumula sete derrotas e um empate. Ao todo, foram 16 gols sofridos e apenas três marcados. Mesmo assim, a equipe tenta encerrar a campanha nas Eliminatórias com pelo menos uma vitória e surpreender a líder Argélia, grande favorita para o duelo. Como chega a Argélia Por outro lado, a Argélia é a líder isolada do Grupo G, com 19 pontos e praticamente garantida na Copa do Mundo. Isto porque o time comandado pelo técnico Djamel Belmadi tem quatro pontos de vantagem para Uganda e Moçambique, segundo e terceiro colocados respectivamente, com somente mais dois jogos para o fim das Eliminatórias.