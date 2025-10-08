Santos se reapresenta e inicia preparação para o clássico

Peixe praticamente esvazia o departamento médico no período de Data Fifa e pode ter reforços para encarar o Corinthians

O Santos voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (08) após dois dias de folga. O time de Juan Pablo Vojvoda treinou embaixo de chuva, iniciando a preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima semana, na Vila Belmiro.

A grande novidade alvinegra é que o departamento médico está praticamente vazio. Desfalque no confronto contra o Ceará, o lateral-direito Mayke trabalhou normalmente com bola e estará à disposição no clássico. Já o volante Victor Hugo, que está em transição física, deve ser liberado nos próximos dias para participar das atividades com o resto do elenco.