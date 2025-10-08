Sampaoli destaca evolução e valoriza atuação do Atlético

Treinador elogiou a organização do time na vitória sobre o Sport por 3 a 1, nesta quarta-feira (8), na Arena MRV

“Sabíamos que haveria espaço para marcar contra um time que vinha jogando muito bem. Era um adversário que jogava leve e sem tanta responsabilidade. Hoje nosso time estava em outra situação, muito mais organizado e consciente do que precisava fazer. Foi uma vitória muito importante, que temos que valorizar bastante, porque realmente precisávamos dela”, disse Sampaoli.

O Atlético ganhou um respiro no Brasileirão. Afinal, o Galo aproveitou o jogo adiado contra o Sport e venceu por 3 a 1 , nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada, e se afastou da zona de rebaixamento. Dessa forma, o técnico Jorge Sampaoli destacou a evolução do time após a derrota para o Fluminense e valorizou a atuação.

Pressionado após a derrota por 3 a 0 diante do Fluminense, o Atlético se impôs desde o início. Dessa forma, teve uma atuação dominante e construiu a vitória no primeiro tempo quando fez 2 a 0, com gols de Vitor Hugo e Guilherme Arana. Na etapa final, o Galo ampliou em contra-ataque, com Rony. No fim, Derik Lacerda descontou.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 32 pontos e subiu para o 14º lugar. Assim, abriu sete pontos de distância da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, permanece na lanterna com 16 pontos e aumentou o drama na luta contra o Z4. O Galo volta a campo na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena MRV, enquanto o Leão recebe o Ceará, no mesmo dia, às 20h, na Ilha do Retiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.