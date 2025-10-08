Rony admite alívio após encerrar jejum de gols: “Tudo é uma fase”

“Tudo é uma fase. Sabemos que quando tem tempestade, ela passa. Temos que saber lidar com esse tipo de situação. Minha fé me fortalece cada vez mais. Isso me amadurece e fortalece. Quando você persevera, a tempestade passa. Agradeço ao Biel, que poderia ter finalizado e me deu o passe. Nosso grupo é unido e brigamos para melhorar. Estou muito feliz pelo grande jogo. Cada jogo é uma final”, disse.

Rony, enfim, voltou a marcar. Após 23 jogos, o atacante encerrou o pior jejum da sua carreira e marcou o terceiro gol do Atlético na vitória por 3 a 1 sobre o Sport , nesta quarta-feira (8), na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador admitiu alívio e aproveitou para agradecer o companheiro Gabriel Teixeira pela assistência.

Pressionado após a derrota por 3 a 0 diante do Fluminense, o Atlético buscou dar uma resposta para a torcida — e também ao seu dono, que fez cobranças internas. Dessa forma, o Galo se impôs desde o início, teve uma atuação dominante e construiu a vitória no primeiro tempo quando fez 2 a 0, com gols de Vitor Hugo e Guilherme Arana. Na etapa final, Rony fez 3 a 0, e Derik Lacerda descontou.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 32 pontos e subiu para o 14º lugar. Assim, abriu sete pontos de distância da zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, permanece na lanterna com 16 pontos e aumentou o drama na luta contra o Z4. O Galo volta a campo na quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, na Arena MRV, enquanto o Leão recebe o Ceará, no mesmo dia, às 20h, na Ilha do Retiro.

