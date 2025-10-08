Paulo Henrique revela como recebeu notícia de convocação à Seleção

Lateral-direito do Vasco estava em um avião em Santa Catarina quando recebeu ligação; jogador demonstra gratidão a torcedores e ao clube / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Paulo Henrique vive um mix de emoções desde domingo (6/10). Afinal, foi um dos destaques da vitória do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória, pelo Brasileirão, e, horas depois, ficou sabendo de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. E, em conversa divulgada pela CBF TV, nesta quarta-feira (8/10), o jogador celebrou a oportunidade, além de revelar que descobriu a notícia dentro de um avião em Santa Catarina.

Aos 29 anos, o jogador do Vasco voltou a afirmar estar realizando um sonho de criança. Admitiu cansaço pela longa viagem até Seul, na Coreia do Sul, mas afirmou que o esforço valeu a pena. LEIA MAIS: Seleção treina com formação ofensiva para jogo contra a Coreia do Sul “Sentimento de sonho realizado. Um sonho de criança, de toda a minha família, de todo mundo que me acompanha, meus amigos. Estou realmente muito feliz. Cansado, realmente, porque foi tudo muito corrido, a viagem foi muito longa. Mas nada que ultrapasse o sentimento de gratidão a Deus e alegria por estar representando a Seleção”, disse o estreante. Assim, PH revelou como ficou sabendo da notícia de sua convocação. Ele, que teria folga de dois dias por conta da Data Fifa, foi às pressas para o Aeroporto do RJ rumo à Santa Catarina, onde passaria o curto período com sua família. Ao chegar lá, porém, recebeu uma ligação que mudou todos seus planos.

“A gente havia jogado pelo Campeonato Brasileiro e depois teria a parada, então nós tínhamos pego dois dias de folga e eu tinha viajado. Saí do jogo, fui para o aeroporto direto e tinha ido para Santa Catarina para passar uns dias com a família. Foi quando o avião pousou lá que eu recebi a mensagem, a ligação. Aí foi aquela alegria toda. Aquele susto de início, para avisar minha esposa e a família, que estava esperando. Falei: ‘Vou ter que voltar porque eu fui convocado’. Foi uma alegria para voltar, para buscar as coisas. Mas eu estava dentro do avião quando recebi a notícia”, relatou. Jogador da Seleção comenta gratidão a torcedores Humilde, Paulo Henrique voltou a falar sobre o sonho de vestir a camisa da Seleção. Segundo o lateral, ele enxergava que a possibilidade era real ao ser parado na rua por torcedores, que pediam sua convocação. “Muita gratidão a todo mundo que pediu (a convocação). Me encontravam nos lugares e falavam: ‘Você merece estar na Seleção’, então era um sinal de que o trabalho estava sendo bem feito e que eu estava aguardando minha oportunidade. Claro que a gente nunca quer que um companheiro de profissão se machuque, se lesione, mas infelizmente todos estamos expostos a isso a todo momento. Agora, estou aqui e espero aproveitar bem”, disse.

Ele também demonstrou gratidão ao Vasco, clube que defende desde 2023. Paulo Henrique afirmou ter evoluído como jogador desde que chegou à Colina Histórica de São Januário. “O Vasco não falo que foi o principal, porque o principal foi Deus, que fez tudo isso acontecer. Mas o Vasco me proporcionou me desenvolver, aprender, evoluir, e, vestir essa camisa pela terceira temporada seguida me fez evoluir bastante. Se não fosse eu estar vestindo a camisa do Vasco e estar com confiança, jogando, eu não estaria aqui hoje. Então, tenho muita gratidão ao Vasco por me proporcionar isso também”, celebrou. Por fim, ele revelou quais são os laterais que o inspiraram na carreira. Segundo PH, Cafu e Maicon são suas maiores referências na posição de lateral-direito.