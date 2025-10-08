Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Olímpia x São Paulo, pela Libertadores Feminina: onde assistir, escalações e arbitragem

Soberanas chegam de derrota na última rodada e precisam da vitória para garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores
Em busca de uma vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina, o São Paulo encara o Olímpia na terceira rodada da competição. A partida acontece na noite desta quinta-feira (09), às 20h, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Grande Buenos Aires.

As Soberanas chegam para a última rodada na segunda colocação, com três pontos. Na competição, o Tricolor venceu na estreia e perdeu na última partida. Já as paraguaias perderam seus dois jogos e possuem remotas chances de classificação. O grupo pode terminar com um empate triplo na liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo X Sports, na TV aberta, pelo SporTV e pela NSports, na TV fechada, e no canais GOAT e Cazé TV no YouTube.

Como chega o Olímpia

Ainda sem vencer na competição, as Decanas jogam pensando apenas na vitória contra o São Paulo. Para conseguir se classificar, o Olímpia precisa vencer a partida e torcer por uma derrota do San Lorenzo contra o Colo-Colo, além de tirar quatro gols de saldo. Para a partida, Roberto Stegmayer não tem desfalques e deve repetir a mesma formação que perdeu para as argentinas.

Como chega o São Paulo

Depois de estrear com uma vitória, as Soberanas perderam para o Colo-Colo e ficaram para trás no grupo. Agora, precisam de uma vitória para garantir a classificação para as quartas de final. Até mesmo um empate serve para o Tricolor, caso o San Lorenzo perca para o Cacique. Outro ponto que o São Paulo fica de olho é o saldo de gols, já que as três equipes podem terminar empatadas na liderança.

OLÍMPIA x SÃO PAULO

Copa Libertadores Feminina – 3ª rodada – Grupo C
Data e horário: 09/10/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola, Banfield (ARG)
OLÍMPIA: Saleb; Barreto, Alonso, Riso e Vizcuña; Aguilera, Garay, Pion e Villalba; Peralta e González. Técnico: Roberto Stegmayer.
SÃO PAULO: Carlinha; Bia Menezes, Carol Gil, Kaká e Calderan; Camilinha, Karla Alves, Aline e Isa; Millene e Serrana. Técnico: Thiago Viana.
Árbitro: Marcela Zambrano (EQU)
Assistentes: Mônica Amboya (EQU) e Stefania Paguay (EQU)
VAR: Anahi Fernandez (URU)

