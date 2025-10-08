Montoro deixa o campo chorando em jogo do Mundial Sub-20

Joia do Botafogo sentiu dores no ombro direito e foi substituído ainda no primeiro tempo

Montoro levou a pior em uma disputa corpo a corpo com Ochoche. A joia do Botafogo, inicialmente, levantou. Contudo, desabou em campo poucos minutos depois e começou a chorar. Assim, recebeu atendimento médico, que indiciou havia necessidade de substituição. Assim, ele foi substituído por volta dos 37 minutos do primeiro tempo.

O Botafogo pode ter mais um problema por problema físico para a sequência da temporada. Afinal, o meia Álvaro Montoro sentiu dores no ombro direito e deixou o campo chorando no jogo da Argentina contra a Nigéria, nesta quarta-feira (8), pela Copa do Mundo Sub-20. Dessa forma, o jogador vai ser reavaliado e preocupa o Glorioso.

O jovem iniciou o tratamento com gelo na região ainda no banco de reservas. Em lágrimas, acompanhou a vitória da Argentina sobre a Nigéria por 4 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. Dessa forma, a Albiceleste garantiu vaga nas quartas e enfrentará o México, no próximo sábado (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile.

O Botafogo, por sua vez, acompanha a situação de longe. O Glorioso volta a campo no dia 15, contra o Flamengo, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro possui uma vasta lista de desfalques por lesão, como os zagueiros Bastos e Kaio, fora da temporada, além do goleiro Neto, do lateral-esquerdo Alex Telles, do volante Danilo e do atacante Nathan Fernandes.

Joia do futebol argentino, Montoro chegou ao Botafogo em junho deste ano. O Alvinegro desembolsou 9 milhões de dólares (R$ 48 milhões) junto ao Velez Sarsfield, da Argentina, para contratar o meia de 18 anos até 2029. O jogador soma 18 jogos, três gols e duas assistências com a camisa alvinegra.

