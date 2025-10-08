Mirassol x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Nesta quarta-feira (8), na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Fluminense se enfrentam, às 21h, no José Maria de Campos Maia, o Maião, em jogo atrasado da 13ª rodada da competição. O duelo ocorre em meio à realização da Data Fifa. Até o momento, o Leão Caipira soma 43 pontos na sexta colocação na tabela de classificação e já sabe que mesmo se perder não perde posição. Afinal, o Tricolor aparece logo atrás com 38, na sétima posição. No entanto, a equipe carioca ainda terá um jogo a menos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, começa a transmissão, ao vivo, às 19h30. Diego Mazur narra, Thiago Hugolini comenta, e Vanderlei Lima comenta.