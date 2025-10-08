Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manoel se machuca em treino do Fluminense

Zagueiro sofre pancada no joelho esquerdo e ficará fora da partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (8), pelo Brasileirão
O zagueiro Manoel está fora da partida do Fluminense contra o Mirassol, nesta quarta-feira (8), às 21h, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, o defensor já sentiu dores no joelho esquerdo após uma pancada durante o treino e já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho.

O defensor, aliás, não ganhou oportunidade com Luis Zubeldía. A última partida de Manoel pelo Fluminense foi no triunfo sobre o Vitória, no Barradão, no dia 20 de setembro. De lá para cá, o jogador sequer foi relacionado para as partidas. Para o duelo contra o Mirassol, o Flu terá Freytes, Thiago Silva, Igor Rabello e Ignácio como zagueiros à disposição.

Apesar disso, Manoel ganhou uma sequência de jogos em agosto, quando Thiago Silva e Ignácio estavam lesionados. O zagueiro, aliás, tem vínculo com o Flu até o fim de dezembro e segue com situação indefinida para a próxima temporada.

Além de Manoel, o meia Paulo Henrique Ganso está na transição para os trabalhos em grupo após se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda. Por fim, Nonato teve um edema na coxa esquerda e segue o tratamento. O Tricolor também não contará com Kevin Serna, que está com a seleção colombiana. O atacante também cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Mirassol e Fluminense vão medir forças e já começaram a mira no G4 do Brasileirão. A equipe paulista tem 43 pontos e aparece em sexto. Já o Tricolor tem 38 e ocupa a sétima posição.

